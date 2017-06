iPhone 8, nuovo prototipo in video

Marco Grigis,

Appare online un nuovo prototipo di iPhone 8, lo smartphone che Apple potrebbe presentare per i dieci anni della linea. Nelle ultime settimane sono emersi diversi leak sul dispositivo, corredati di numerose immagini e filmati a tema, e le indiscrezioni odierne non fanno altro che confermare le caratteristiche ormai da mesi noti. Realizzato da Shai Mizrachi, il video in questione è stato poi consegnato alla redazione di 9to5Mac, per una sua diffusione finale su YouTube.

Il prototipo, o più propriamente un “dummy phone”, non è funzionante e pare sia stato realizzato come testing per case, custodie e accessori di terze parti. Il design di questo iPhone 8 è del tutto identico ai modelli già apparsi online nelle scorse settimane: dalle dimensioni pressoché sovrapponibili a un classico iPhone 7 da 4.7 pollici, vede una scocca in vetro scuro e acciaio lucido ai lati, completata da un vetro frontale edge-to-edge da 5.8 pollici.

Il modello in questione non mostra un pulsante Touch ID né sul vetro frontale né sulla scocca posteriore, confermando l’intenzione di Apple di integrare la scansione delle impronte digitali direttamente nel display. La tecnologia scelta da Cupertino, tuttavia, non è al momento nota: circolano tre ipotesi, quelle relative a un sistema ottico di rilevazione, uno a ultrasuoni e una semplice inclusione del classico Touch ID sotto al vetro frontale.

Sebbene il prototipo non sveli nulla in tal senso, il display potrebbe essere OLED, nonché capace di occupare la gran parte della porzione frontale dello smartphone. Ancora, lo schermo stesso avvolgerà l’altoparlante per le chiamate e la fotocamera per i selfie, con un profilo lievemente arrotondato agli angoli. Il display, tuttavia, non sarà curvo come nel caso dei Galaxy S8 di Samsung: Apple avrebbe deciso di optare per un classico vetro 2.5D, come già in uso sull’attuale generazione degli iPhone 7. Il device dovrebbe essere presentato a settembre, in concomitanza con iPhone 7S e iPhone 7S Plus.