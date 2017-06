Il phablet Alcatel A3 XL arriva in Italia

Luca Colantuoni,

Alcatel ha annunciato l’arrivo in Italia del phablet presentato al CES 2017 di Las Vegas. Il nuovo Alcatel A3 XL non può ovviamente competere con prodotti decisamente più costosi, ma offre comunque alcune caratteristiche interessanti, come l’ampio display IPS, il lettore di impronte digitali e simpatici effetti da applicare alle foto. Lo smartphone può essere acquistato nei negozi fisici oppure online su Amazon ad un prezzo inferiore a quello consigliato.

Il phablet possiede un telaio in plastica con una cornice colorata e una cover posteriore “texturizzata” che migliora il grip, soprattutto durante l’uso delle fotocamere. Lo schermo IPS ha una diagonale di 6 pollici, ma una risoluzione non troppo alta (1280×720 pixel). Secondo il produttore, la qualità è sufficiente per giocare e vedere film. La dotazione hardware comprende inoltre un processore quad core MediaTek MT8735B a 1,1 GHz, affiancato da 1 GB di RAM e 8 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 32 GB.

Per le fotocamere sono stati scelti sensori da 8 e 5 megapixel, entrambe con flash LED. Per quella frontale sono disponibili le funzionalità Face Mask (maschere) e Face Show (animazioni). La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Le dimensioni generose del phablet hanno permesso di inserire tre slot separati per due SIM e la microSD. Il lettore di impronte digitali, posto sul retro, consente di sbloccare lo smartphone, scattare un selfie e rispondere alle chiamate.

La batteria da 3.000 mAh offre un’autonomia fino a 6 ore (600 ore in standby). Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat. Il prezzo consigliato del nuovo Alcatel A3 XL è 189,00 euro.