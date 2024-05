200€ di SCONTO per te sul Samsung Galaxy S24 Ultra: solo se usi questo codice segreto

Preparati a vivere un’esperienza fotografica senza precedenti con il nuovissimo SAMSUNG Galaxy S24 Ultra Smartphone AI. Questo gioiello tecnologico unisce l’innovativa intelligenza artificiale ad una fotocamera mozzafiato da ben 200MP, per scatti sempre perfetti e ricchi di dettagli. E la notizia bomba è che puoi portarlo a casa con un incredibile sconto di 200€ grazie al codice promozionale GALAXI200 . Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica!

Samsung Galaxy S24 Ultra, dettagli e specifiche tecniche

Il Galaxy S24 Ultra ti stupirà con il suo spettacolare display 6.8″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X, che ti regalerà colori vividi e contrasti profondi per un’esperienza visiva senza eguali. Naviga, guarda video o gioca ai tuoi titoli preferiti godendo di immagini fluide e dettagliate come mai prima d’ora.

Ma il vero fiore all’occhiello di questo smartphone è la rivoluzionaria fotocamera da 200MP con intelligenza artificiale integrata. Scatta foto incredibilmente nitide e luminose in qualsiasi condizione di luce, sia che tu voglia immortalare paesaggi mozzafiato o catturare i momenti più emozionanti della tua vita. L’AI ottimizzerà ogni scatto per garantirti sempre il massimo della qualità.

Ecco le principali specifiche tecniche del Samsung Galaxy S24 Ultra:

Display 6.8″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera principale 200MP con AI avanzata RAM 12GB Memoria interna 256GB Batteria 5000 mAh Colore Titanium Black

Non perdere l’occasione di mettere le mani su questo gioiello di casa Samsung. Con il suo design elegante in Titanium Black, il Galaxy S24 Ultra non passerà di certo inosservato. La potente batteria da 5000 mAh ti permetterà di utilizzarlo senza pensieri per tutta la giornata, mentre i 12GB di RAM e i 256GB di memoria interna ti garantiranno prestazioni fulminee e spazio in abbondanza per app, foto e video.

Che tu sia un appassionato di fotografia, un amante della tecnologia o semplicemente alla ricerca di uno smartphone top di gamma, il Samsung Galaxy S24 Ultra è la scelta perfetta per te. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistarlo con un incredibile sconto di 200€. Visita subito la pagina dell’offerta su Amazon e usa il codice promozionale GALAXI200 per risparmiare sul tuo nuovo compagno di avventure tecnologiche. Il futuro della fotografia è a portata di mano con il Galaxy S24 Ultra!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.