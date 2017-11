iPhone X: risolto il bug del freddo con iOS 11.1.2

Marco Grigis,

Apple rilascia un piccolo aggiornamento software per risolvere uno dei problemi più recenti emersi in iPhone X, il nuovo smartphone OLED da 5.8 pollici. Così come riportato da alcuni utenti negli scorsi giorni, lo schermo viene momentaneamente bloccato quando il dispositivo viene esposto alle basse temperature. Con iOS 11.1.2, rilasciato nella tarda serata di ieri, il malfunzionamento è stato completamente eliminato.

La vicenda è ormai nota: con la prima distribuzione di iPhone X, in vendita dallo scorso 3 novembre, alcuni utenti hanno notato un comportamento anomalo dello smartphone. Passando da un ambiente caldo a uno freddo, ad esempio semplicemente uscendo di casa, lo schermo del device si blocca per qualche istante, non riconoscendo i comandi touchscreen. Sebbene Apple non abbia motivato la natura del bug, la scorsa settimana il gruppo ha indicato nel software la risoluzione del problema, con un aggiornamento in dirittura d’arrivo. La società ha quindi mantenuto le promesse con iOS 11.1.2, rilasciato nella tarda serata di ieri e pensato per eliminare alcuni bug minori proprio in iPhone X.

Nel dettaglio, l’aggiornamento elimina completamente l’intoppo dovuto al freddo, permettendo agli utenti di sfruttare lo smartphone OLED in qualsiasi condizione climatica, ovviamente all’interno dei limiti minimi e massimi previsti dall’azienda. Non è però tutto, poiché l’upgrade risolve anche alcune problematiche inerenti alla visualizzazione delle Live Photos e di alcuni video proprio tramite lo schermo del dispositivo da 5.8 pollici.

Qualche giorno fa, invece, il gruppo ha deciso di rendere disponibile iOS 11.1.1, un altro leggero upgrade per risolvere una problematica relativa all’autocorrettore, ovvero la trasformazione, soprattutto in lingua inglese, della lettera “I” con “A [?]”. Il bug si è ripetuto in italiano in altre forme, ad esempio con il cambio dell’articolo “la” in “L.A.”, e pare sia derivato da un’errata gestione del machine learning collegato alla tastiera di iOS. iOS 11.1.2 è disponibile tramite i consueti canali, quindi dalla sezione “Aggiornamento Software” del menu “Generali” oppure collegando il device al computer tramite iTunes.