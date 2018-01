CES 2018: la serratura Nest x Yale per smart home

Cristiano Ghidotti,

Il marchio Yale, controllato dal gruppo svedese Assa Abloy, è noto in tutto il mondo per la produzione di serrature. Con l’acquisizione di August finalizzata nell’ottobre scorso l’azienda ha deciso di fare il suo ingresso nell’ambito delle smart home e oggi, in occasione del CES 2018 di Las Vegas, presenta il suo primo dispositivo indirizzato alla casa intelligente: ecco Nest x Yale.

Come si può intuire già dal nome si tratta di un’iniziativa messa in campo in collaborazione con Nest, realtà controllata da Google-Alphabet e attiva nello stesso segmento di mercato. È a tutti gli effetti una serratura smart, pensata per gestire l’apertura delle porte senza costringere all’utilizzo di una chiave tradizionale, offrendo così l’accesso allo spazio domestico solamente a chi autorizzato: familiari, amici, ospiti, addetti alle pulizie o alle consegne e così via. All’esterno è presente un tastierino numerico touch per l’immissione del codice segreto (è possibile memorizzarne fino a 250 differenti).

La serratura Nest x Yale vi permette di aprire la porta con lo smartphone o digitando un codice numerico. E se associato a un dispositivo Nest potete controllare se la porta è chiusa, concedere agli ospiti un codice temporaneo ed essere informati non appena arrivano o se ne vanno, tutto mediante un’app.

Può lavorare in accoppiata con il sistema di allarme Nest Secure e con il campanello Nest Hello, in pieno stile smart home. All’interno sono presenti delle batterie per alimentare il dispositivo e consentire l’apertura della porta anche in caso di mancata alimentazione o se la rete WiFi domestica presenta dei problemi. La fase di pre-ordine prenderà il via nel mese di febbraio, mentre le consegne agli acquirenti sono previste per marzo. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sul prezzo di vendita, ma non ci sono dubbi sul fatto che costerà molto più di una serratura tradizionale.