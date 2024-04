Bundle videosorveglianza: Blink Outdoor + Blink Video Doorbell Risparmi 67 euro!

La sicurezza delle mura domestiche è importante, e complice il veloce avanzare della tecnologia oggi possiamo installare con grande facilità e in totale autonomia un vero e proprio complesso di videosorveglianza, senza spendere una fortuna e con un sacco di funzioni avanzate decisamente utili. Il bundle proposto da Amazon oggi ci permette di acquistare, con uno sconto di ben 67 euro rispetto ai singoli prodotti, due dispositivi davvero utili.

Il primo è Blink Outdoor, una telecamera da esterno in alta risoluzione, il secondo, Blink Video Doorbell, è un campanello smart video, con audio bidirezionale. Inutile dire che entrambi funzionano grazie alla connessione Wi-Fi, e ci permettono di vedere cosa succede fuori dalle mura di casa e di rispondere al citofono vi app anche dall’altro capo del mondo! Prezzo spettacolare, occasione unica: 102,98 euro invece che 169,98 euro! MENO 39% per un risparmio netto di 67 euro!

Videosorveglianza H24

Blink Outdoor è una telecamera smart, alimentata a batteria, niente quindi fili da far passare, resistente alle intemperie e dotata di batteria di lunga durata. Come per Ring è dotata di audio bidirezionale, puoi vedere e parlare con chi è inquadrato, ed è possibile personalizzare il modo in cui si attiva, dando zone predefinite o con semplice rilevazione di movimento. Ovviamente dalla app possiamo i qualsiasi momento vedere cosa sta inquadrando. E’ davvero comoda e facile da installare, senza fili e senza necessità di tecnici specializzati. Nel giro di pochi minuti avrete sotto controllo casa.

Blink Video Doorbell è invece un campanello smart. Anch’esso è senza fili, dotato di batteria di lunga durata, non necessita quindi di interfacciarsi col vecchio citofono di casa. Quando qualcuno suona si riceve una notifica sullo smartphone e si risponde. Nulla di più semplice e davvero utile. Pensate alla comodità di rispondere ad un corriere che non vi trova in casa!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.