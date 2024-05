ULTIMEA 5.1 Surround Soundbar: piccolo prezzo per dare grande voce alla TV!

Che costino una fortuna o che costino poco, le smart TV hanno tutte una grande difetto, dato dalla loro natura slim. Hanno un audio che spesso e volentieri non riesce a stare al passo alla grande qualità delle immagini a schermo. Come fare allora per dare una nuova voce alla TV? Se si ha spazio e tanti soldi da spendere è possibile mettere in piedi un bell’impianto home cinema multicanale, magari un bel 7.1. Ma se lo spazio è poco e non si vuole spendere una fortuna come fare? Si compra una soundbar, magari di ottima qualità come questa ULTIMEA 5.1 Surround Soundbar, che grazie all’accoppiata super sconto MENO 30% e COUPON in pagina da flaggare meno 20 euro possiamo farla nostra spendendo 119 euro invece che 200 euro!

Come al cinema ma in casa

ULTIMEA 5.1 Surround Soundbar è un sistema audio completo che dona finalmente nuova voce alla smart TV. Con la sua configurazione 5.1 canali, un subwoofer wireless potente e la tecnologia SurroundX, è quasi come andare al cinema rimanendo però belli comodi sul divano di casa!

Grazie alla tecnologia SurroundX l’algoritmo SurroundX converte il segnale 2.0 PCM in segnale surround 5.1, dando quindi audio multicanale anche a fonti che di base non lo sono, un bel vantaggio quindi quando si guarda le normali emissioni de digitale terrestre.

Se la spazialità sonora è il punto forte di questo sistema surround 5.1 non è da meno la qualità audio in se: la tecnologia Ultimate BassMAX spara bassi profondi e potenti attraverso un subwoofer wireless che sarà possibili installare dovunque.

ULTIMEA 5.1 Surround Soundbar è molto potente, per un totale di 320w e anche molto facile da installare grazie alla connessione HDMI Arc, un unico cavo e il gioco è fatto!

ULTIMEA 5.1 Surround Soundbar porta il cinema in casa dando una bella svecchiata alla voce della vostra TV! Doppio sconto: MENO 30% e COUPON in pagina da flaggare meno 20 euro!

