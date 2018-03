Huawei MediaPad M5, specifiche e prezzi dei tablet

Luca Colantuoni,

Huawei non annuncerà i nuovi smartphone P20 al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, ma sarà comunque presente all’importante manifestazione spagnola dove dovrebbe mostrare almeno due tablet Android, ovvero i MediaPad M5 da 8 e 10 pollici. Ecco le possibili specifiche e i prezzi europei.

Le prime indiscrezioni sul MediaPad M5 risalgono al mese di dicembre, mentre un mese dopo sono stati scoperti alcuni render nella documentazione consegnata da Huawei alla FCC, l’ente certificatore statunitense. Si tratta in particolare del modello con schermo da 8,4 pollici (nome in codice Schubert), per il quale si prevede un processore Kirin 960, 4 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD. Il tablet dovrebbe essere offerto in due varianti: solo WiFi e WiFi+LTE.

Altre possibili specifiche sono il lettore di impronte digitali, batteria da 4.980 mAh, altoparlanti Harman Kardon, telaio unibody in alluminio e porta USB Type-C. Assente il jack audio da 3,5 millimetri. Il sistema operativo sarà quasi certamente Android 8.0 Oreo con interfaccia EMUI 8.0. I prezzi previsti sono 329 euro (WiFi only) e 379 euro (WiFi+LTE).

Il secondo MediaPad M5 (nome in codice Cameron) avrà invece uno schermo da 10,1 pollici. La restante dotazione hardware dovrebbe essere identica: Kirin 960, 4 GB di RAM e 32 GB di storage. I prezzi previsti sono 379 euro (WiFi) e 420 euro (WiFi+LTE). Huawei potrebbe annunciare anche una versione Pro (solo LTE) con stilo in dotazione. Il possibile prezzo è 520 euro.

Aggiornamento del 22 febbraio: il sito WinFuture.de ha pubblicato alcune immagini ufficiali dello Huawei MediaPad M5 10.