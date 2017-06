Uber ATG: l’evoluzione dei self-driving truck

Nonostante la battaglia legale con Waymo (Google/Alphabet), Uber non ha abbandonato lo sviluppo del proprio sistema di guida autonoma da equipaggiare sui mezzi pesanti per il trasporto delle merci. Quello mostrato in questo video è il self-driving truck di seconda generazione progettato nei laboratori della divisione ATG (Advanced Technologies Group), un camion in grado di gestire ogni aspetto del viaggio su strade pubbliche, destreggiandosi in mezzo al traffico. La fase di test è condotta nei dintorni di San Francisco e ha come obiettivo quello di raccogliere dati e feedback per il miglioramento della tecnologia.