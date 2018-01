Winbot X di Ecovacs per pulire le finestre

Un'unità robotica senza fili, progettata per svolgere uno dei compiti più detestati da chi si occupa della gestione della casa: la pulizia delle finestre. Winbot X di Ecovacs fa proprio questo, andando a inserirsi nel sempre più popolato mercato dei prodotti destinati alle smart home. Integra le componenti necessarie per effettuare la mappatura della superficie e può essere controllato attraverso un'applicazione installata sullo smartphone. Caratteristiche che gli sono valse l'assegnazione dell'Innovation Award 2018 all'interno della categoria Home Appliances, in occasione del CES 2018 di Las Vegas. Arriverà sul mercato, anche in Italia, nel mese di giugno, in vendita a un prezzo non ancora annunciato.