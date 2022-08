OnePlus 9: a questo prezzo diventa molto interessante

L’azienda OnePlus ha conquistato il mercato molto velocemente. Il merito molto probabilmente è della politica che questa casa ha sempre adottato, ovvero creare dispositivi super fluidi e potenti, ma lanciarli sul mercato ad un prezzo competitivo. Ecco Spiegato il perché del successo di questa azienda ed ecco perché dovete approfittare subito di questa offerta su Amazon che porta il prezzo del OnePlus 9 5G a soli 563,77 €.

OnePlus 9 5G: ancora un dispositivo invidiabile

Il sistema operativo basato su Android 11 presenta l’ormai tanto conosciuto software OxigenOS, una skin molto leggera che consente ai device OnePlus di essere davvero fluidi e veloci. Questo smartphone monta il processore top di gamma di casa Qualcomm, lo Snapdragon 888, che anche se non è il modello di quest’anno propone ancora prestazioni di tutto rispetto. Non solo, ha anche un uso energetico migliore rispetto al modello di quest’anno. Amerete riprodurre i contenuti audiovisivi su questo dispositivo, merito del bellissimo display AMOLED da 6,55″ e del comparto audio con gli altoparlanti Dual Stereo e tecnologia Dolby Atmos. La batteria da 4.500 mAh è ottimizzata alla grande per potervi garantire l’autonomia giusta per uno smartphone con prestazioni del genere. Sul frame troviamo la porta Type-C, il supporto per gli auricolari standard di Tipo C e il vassoio doppia nano-SIM.

Grazie alla collaborazione con il noto marchio di fotografia “Hasselblad” questo device vi consentirà di scattare foto fantastiche da poter pubblicare sui vostri profili social. Fidatevi che tutti i vostri amici invidieranno i vostri scatti. La lista dei pro di questo OnePlus 9 è ancora molto lunga e non siamo riusciti a trovare un punto negativo su di lui. Inoltre con questa offerta che c’è oggi su Amazon, diventa davvero irresistibile. Potete acquistare il OnePlus 9 con uno sconto del 22% a soli 563,77 €. Non perdete questa occasione perché nei magazzini di Amazon sono rimasti solo pochi pezzi disponibili ancora a questo prezzo.

