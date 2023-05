Lenovo G27-30, e il gaming diventa tutta un'altra cosa: su Amazon sconto di 100€

Lenovo G27-30 è un monitor gaming di grande qualità, dotato di una serie di funzioni utili per migliorare l’esperienza di gioco. Un vero e proprio monitor da gaming, velocissimo e ricco di dettaglio che grazie alla generosa offerta Amazon vede il proprio prezzo tagliato di un bel 33%, per un risparmio netto di 100 euro. Oggi lo possiamo comprare a 199 euro, una proposta che tutti coloro che cercano un monitor pensato per giocare ai massimi livelli non possono lasciarsi scappare!

Che colori e che velocità!

Il design del Lenovo G27-30 è ben curato e moderno, caratterizzato da un sottile bordo laterale che accentua l’immagine sullo schermo. La base del monitor è solida e stabile, ed è dotata di una serie di funzioni ergonomiche che consentono di inclinare il display fino a 178 gradi, in modo da adattarsi alle esigenze del giocatore.

Con una diagonale di 27 pollici e una risoluzione Full HD di 1920×1080 pixel, Lenovo G27-30 offre un’immagine ricca di dettagli e ben bilanciata in termini di contrasto, luminosità e colori vivaci. Uno degli aspetti più interessanti di questo monitor è la sua frequenza di aggiornamento di ben 165 Hz, che in combinazione con un tempo di risposta di 1 ms, permette di ottenere un’esperienza di gioco fluida e senza lag. Grazie alla presenza di AMD FreeSync, il display è in grado di sincronizzare il refresh rate del monitor con la frequenza di aggiornamento della scheda video, per garantire un gameplay ancora più fluido e privo del fastidiosissimo tearing.

Tra le altre funzioni avanzate presenti in questo monitor troviamo la tecnologia anti-sfocatura, che riduce il ritardo tra le immagini in movimento per una visione più nitida, e la modalità Low Blue Light, che protegge gli occhi del giocatore riducendo le emissioni di luce blu.

Con la sua elevata frequenza di aggiornamento, la bassa latenza e il design ergonomico Lenovo G27-30 è il monitor perfetto per tutti quei giocatori che vogliono un display di qualità senza spendere troppo. Lo sconto di 100 euro è davvero graditissimo, compratelo ora e non ve ne pentirete!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.