109€ su eBay per Samsung Galaxy A14: il RE dei budget phone costa POCO

La giornata non potrebbe partire con una migliore offerta di eBay in ambito mobile: il popolarissimo budget phone Android Samsung Galaxy A14 è in vendita al prezzo più basso di sempre. Acclamato dalla stampa di settore per l’impareggiabile rapporto qualità/prezzo, il device crolla al prezzo shock di appena 109€ con il codice coupon “PSPRMAR24”.

Nonostante costi veramente poco Samsung Galaxy A14 ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue necessità: è perfetto per telefonare, chattare sui social con i tuoi amici, ascoltare la musica, navigare in rete, scattare foto e molto altro ancora.

L’amatissimo Samsung Galaxy A14 è in caduta libera su eBay a 109€

Ad appena 109€ hai a disposizione un device con un bel pannello LCD da 6.6 pollici ad altissima risoluzione, con a bordo una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna per un giorno intero e con un validissimo processore octa-core pensato per avviare tutte le app che vuoi in un istante.

Sottile, leggero, giovanile, Samsung Galaxy A14 è anche un telefono con cui scattare foto di buona qualità; sul retro, infatti, trova posto un modulo fotografico triplo con un sensore principale da 50MP con IA (Intelligenza Artificiale).

Sfruttando il codice coupon “PSPRMAR24” hai la possibilità di acquistare il device di Samsung al prezzo più conveniente di sempre su eBay, con tanto di consegna rapida e gratuita inclusa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.