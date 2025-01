12+256GB: il Nothing Phone (2a) è una bomba e oggi lo trovi in offerta speciale

Ti presentiamo uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato, oggi disponibile su Amazon con una spesa minima! Si tratta del Nothing Phone (2a), al momento acquistabile a soli 379 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, le scorte sono in esaurimento!

Nothing Phone (2a): tutte le caratteristiche tecniche

Il Nothing Phone (2a) è uno smartphone di ultima generazione che, grazie ad una serie di specifiche tecniche innovative, accontenta le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Si contraddistingue per un processore personalizzato Dimensity 7200 Pro che offre prestazioni eccezionali e un consumo energetico ottimale. Inoltre, grazie agli 8 core con velocità di clock fino a 2,8 GHz, permette un multitasking senza precedenti così da poter effettuare tutto in maniera più fluida che mai.

Non è da meno la sua memoria interna da 256 GB grazie alla quale potrai archiviare qualsiasi tipologia di file, anche quello più complessi, in modo sicuro ed averli sempre a portata di mano quando vuoi. Allo stesso tempo la batteria super potente da 5.000 mAh offre un’autonomia che arriva fino a 2 giorni, mentre con la ricarica rapida da 45W avrai energia per una giornata in soli 20 minuti.

Un’altra caratteristica di spicco è il suo sistema di fotocamere evoluto composto da una fotocamera ultra grandangolare da 50 MP con FOV di 114º per vedere l’immagine più completa, e una fotocamera frontale da 32MP e registrazione video in 1080p a 60 fps.

