150€ di Buoni Amazon con il conto a canone zero di Crédit Agricole

Aprire un nuovo conto corrente non è mai stato così conveniente: scegliendo il Conto Online di Crédit Agricole è ora possibile aprire un conto corrente a canone zero che mette a disposizione una lunga serie di vantaggi.

Per i nuovi clienti Crédit Agricole, infatti, ci sono fino a 150 euro di Buoni Regalo Amazon oltre alla possibilità di sfruttare interessi al 4% per 9 mesi con il Conto Deposito gratuito abbinato al conto corrente.

Crédit Agricole, inoltre, mette a disposizione un consulente dedicato per il suo cliente e propone un’offerta bancaria completa, con carta di debito, con prelievi senza commissioni dagli ATM della banca e bonifici gratis.

La promozione termina il 29 febbraio: per aprire il conto basta collegarsi al sito ufficiale di Crédit Agricole.

Conto Crédit Agricole con 150 euro di Buoni Amazon in regalo: ecco la promo

Il conto corrente di Crédit Agricole ha le seguenti caratteristiche:

canone zero , senza requisiti da rispettare

, senza requisiti da rispettare carta di debito con canone azzerato per due anni (poi 2 euro al mese)

con canone azzerato per due anni (poi 2 euro al mese) prelievi gratis dagli ATM Crédit Agricole

dagli ATM Crédit Agricole bonifici gratis

interessi al 4% per 9 mesi con il Conto Deposito abbinato al conto corrente

In più, per tutti i nuovi clienti che scelgono Crédit Agricole, ci sono fino a 150 euro di Buoni Amazon in regalo. Per ottenere questi buoni è sufficiente rispettare le seguenti condizioni:

50 euro di buoni Amazon all’apertura del conto, dopo aver effettuato almeno una transazione con la carta di debito

dopo aver effettuato almeno una transazione con la carta di debito fino a 100 euro di Buoni Amazon utilizzando la carta di debito; per ricevere 100 euro è necessario spendere almeno 1.000 euro con carta di debito entro i primi due mesi dall’apertura

Per richiedere l’apertura del conto corrente basta seguire il link qui di sotto. La promozione indicata termina il prossimo 29 di febbraio.

