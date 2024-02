188€ su eBay per POCO X5 5G: Il re dei LOW COST è servito (-28%)

POCO X5 5G è pronto a sorprenderti con il suo stravolgente prezzo di vendita su eBay, mai stato così basso e così a buon mercato. Infatti, al già presente sconto immediato del 28%, puoi aggiungere anche il codice coupon “PIT10PERTE2024” per acquistarlo ad appena 188€ con tanto di consegna gratuita.

Amatissimo dai più giovani per il suo design minimal e accattivante, lo smartphone del colosso cinese è perfetto per i task di tutti i giorni: sfruttalo per navigare in rete, chattare sui social, ascoltare la musica, guardare video ad alta risoluzione, telefonare e molto altro ancora.

Solo su eBay puoi acquistare l’eccellente low cost POCO X5 5G a un prezzo così conveniente

Lo smartphone monta un bel pannello AMOLED da 6.67 pollici super smooth a 120Hz – ricorda che stiamo parlando di un device da 188€ -, un velocissimo modem 5G, un potentissimo processore octa-core di Qualcomm e una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida. Come se non bastasse, lo smartphone a marchio POCO integra anche un modulo fotografico con tre sensori di cui il principale da 48MP con IA (Intelligenza Artificiale).

Immagina spendere una cifra così ridicola su eBay e utilizzare un device che non teme il confronto con i più blasonati mediogamma del momento; ricorda di utilizzare il codice coupon “PIT10PERTE2024” per acquistarlo ad appena 188€ con tanto di consegna gratuita.

