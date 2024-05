Samsung Galaxy A05s: ottime prestazioni ad un prezzo iper accessibile!

Samsung Galaxy A05s è uno smartphone entry-level capace di offrire buone prestazioni ad un costo davvero contenuto. Un vero campione totale del rapporto qualità prezzo, un tutto fare capace di soddisfare le esigenze quotidiane ad un prezzo davvero contenuto. Il mercato è pieno di smartphone che costano poco, ma 99 volte su 100 si tratta di cloni di cloni fatti in qualche sperduto laboratorio del lontano oriente dalle prestazioni, per usare un eufemismo, poco affidabili. Qui siamo in casa Samsung, la qualità è certificata al cento per cento! Lo sconto Amazon è quindi super allettante: MENO 30%, col prezzo di listino che passa da 180 euro a 125 euro!

Costa poco, vale tanto

Samsung Galaxy A05s vanta un design moderno e accattivante con un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale. Le plastiche posteriori sono lucide, gli donano quindi un aspetto elegante, quasi Premium.

Il display è un TFT LCD da 6,7 pollici con risoluzione HD+. Offre una buona qualità visiva ed è anche discretamente luminoso. Non vi darà insomma problemi di leggibilità in piena luce.

Sotto il cofano, usando una metafora automobilistica, troviamo una CPU Snapdragon 680 che garantisce buone prestazioni a tutto campo, sia quando siamo alle prese con un multitasking impegnativo, sia con i videogiochi più esuberanti. E dotato di 128 giga di spazio d’archiviazione, ma come da ottima tradizione Samsung, possiamo aumentarlo tramite microSD sino a 1TB.

Lato imaging Samsung Galaxy A05s fa il suo dovere regalando immagini di buona qualità, grazie ad una tripla fotocamera posteriore: fotocamera grandangolare da 50 MP, fotocamera macro da 2 MP e fotocamera di profondità da 2 MP. La fotocamera presente nel notch è da 13MP.

E la batteria? Gigante, ben 5000 5.000 mAh con tanto di ricarica ultra-rapida da 25 W!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.