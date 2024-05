OPPO A38: altro che entry level questo smartphone! E che prezzo: MENO 41 PER CENTO!

OPPO A38 4G si posiziona come una scelta interessante nel panorama degli smartphone di fascia media, grazie a prestazioni di tutto rispetto che lo certificano come un dispositivo dall’ottimo rapporto qualità prezzo. OPPO A38 è uno smartphone dalle dimensioni generose, lo schermo è un luminoso, ben 720 nits, 6.56 pollici LCD, dal dettaglio elevato e molto fluido (90htz). Ovviamente l’ottimo display è solo una parte di un pacchetto davvero ricco, che possiamo far nostro spendendo una cifra davvero accessibile. Amazon propone oggi OPPO A38 con un sontuoso sconto MENO 41% che fa precipitare il prezzo di listino davvero in basso, da 220 euro a 130 euro! Un taglio netto di ben 90 euro! Se state cercando uno smartphone comodo e prestante e non volete spendere una fortuna OPPO A38 è quello che fa per voi!

Altro che entry level!

Piena fascia media per OPPO A38, ma con un prezzo iper accessibile da entry level! Per prima cosa, e non banale, ha una scocca posteriore in plastica con finitura lucida che lo rende resistente alle impronte digitali e ai graffi. Bello e funzionale quindi.

Sotto la scocca di OPPO A38 si cela una dotazione tecnologica di tutto rispetto: il cuore dello smartphone è un processore octa-core Helio G85 MediaTek abbinato a 4GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile tramite microSD. Le prestazioni sono fluide per le attività quotidiane come la navigazione web, l’utilizzo dei social media e lo streaming video. E sono più che buone sia per il multitasking più spinto che per i giochi più esuberanti.

Anche la batteria è super prestante: ben 5000 mha, con tanto di ricarica veloce SUPERVOOC a 33W!

Lato imaging OPPO A38 non delude affatto: il comparto fotografico è composto da una fotocamera posteriore doppia da 50MP (f/1.8) + 2MP (f/2.4) e da una fotocamera frontale da 5MP (f/2.4).

OPPO A38: lo sconto gigante MENO 41% fa precipitare il prezzo di listino davvero in basso, da 220 euro a 130 euro! Un taglio netto di ben 90 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.