194€ di SCONTO SCIOCCANTE su eBay per Samsung Galaxy A34 5G (-41%)

eBay è pronto a stravolgere completamente la tua giornata fin dalle prime battute del mattino: il popolarissimo mediogamma Samsung Galaxy A34 5G, infatti, è in caduta libera al prezzo più conveniente di sempre.

Unanimemente etichettato come uno tra i più validi mid-range Android degli ultimi mesi, il telefono di Samsung è in vendita al prezzo di appena 275€ a fronte di uno sconto shock del 41% – stiamo parlando di un risparmio sulla carta di ben 194€.

L’eccellente mediogamma Samsung Galaxy A34 5G è in vendita su eBay a prezzo hot

Samsung Galaxy A34 5G ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista: ha un bel design, è super sottile e monta una scheda tecnica di tutto rispetto. Frontalmente è presente un bellissimo pannello Super AMOLED da 6.6 pollici ad altissima risoluzione, mentre sotto il cofano gli 8GB di RAM a disposizione velocizzano di molto l’apertura delle app.

Alimentato da una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida, lo smartphone si trasforma anche in un eccellente camera-phone grazie al modulo fotografico multiplo; a tal proposito, Samsung Galaxy A34 5G monta un sensore principale da 48MP per foto e video di qualità.

Sarebbe un grave errore non acciuffare al volo questo smartphone Android di Samsung in super offerta su eBay, a maggior ragione se consideri che è disponibile in pronta consegna e con la spedizione rapida inclusa nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.