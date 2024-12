1TB di memoria extra con l'SSD interno Crucial in svendita folle su Amazon (-35%)

Vuoi aumentare lo storage del tuo notebook per archiviare tutti i tuoi file e i tuoi contenuti multimediali? Allora abbiamo la soluzione perfetta per te! Si tratta dell’SSD interno da 1TB Crucial, al momento disponibile su Amazon a soli 61 euro con uno sconto maxi del 35%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

SSD interno da 1TB Crucial: spazio extra per il tuo notebook

L’SSD interno da 1TB Crucial è l’unità di memoria perfetta per aumentare al massimo lo storage del tuo notebook, così da archiviare qualsiasi tipologia di file.

Grazie al sua enorme capienza, è possibile conservare enormi quantità di foto, musica e video in modo comodo e sicuro. In più, con l’accesso rapido ai contenuti multimediali, alle creazioni e a qualsiasi progetto, potrai condividerli alla massima velocità ottimizzando i tempi di lavoro e non solo.

Questa scheda dispone, inoltre, dell’innovativa tecnologia di accelerazione dinamica della scrittura che si avvale di un pool adattabile di memoria flash a celle singole ad alta velocità per generare velocità elevatissime per quanto riguarda qualsiasi operazione tu stia effettuando.

La modalità di installazione è particolarmente sicura in quanto l’SSD include il software Acronis True Image HD gratuito per una facile migrazione dati. Tra l’altro risulta compatibile con lo strumento Crucial Storage Executive per una facile manutenzione in qualsiasi momento.

