2 TB in cloud a vita a un prezzo mai visto: è l'offerta flash di Internxt (-50%)

È arrivato il momento di scegliere un servizio di cloud a vita: con la promozione in corso di Internxt, infatti, è possibile accedere a tutti i piani di storage proposti dall’azienda, vero e proprio punto di riferimento del settore, con uno sconto del 50%.

La promozione, quindi, permette di dimezzare il prezzo sul piano da 2 TB che ora costa appena 149 euro, invece di 299 euro. A disposizione degli utenti ci sono anche i piani da 5 TB, disponibile a 249 euro, e da 10 TB, che costa 499 euro.

Tutte le promozioni sono valide per un periodo di tempo limitato, direttamente tramite il sito ufficiale Internxt, accessibile dal link qui di sotto.

2 TB in cloud a un prezzo imperdibile: ecco l’offerta di Internxt

Scegliere l’offerta per il cloud a vita di Internxt è la scelta giusta in questo momento: con appena 149 euro è possibile ottenere ben 2 TB in cloud a vita, beneficiando di uno sconto del 50%. Si tratta di un’offerta senza precedenti, molto più conveniente rispetto ai tradizionali abbonamenti.

Il confronto tra Internxt e Google One chiarisce, al meglio, la convenienza dell’offerta per il cloud a vita. Per avere 2 TB con Google, infatti, servono 99,99 euro all’anno. Già al secondo anno, quindi, la spesa avrà superato quanto richiesto da Internxt.

Da notare, inoltre, che la promozione flash di Internxt consente anche di andare oltre i 2 TB in cloud. Con i piani da 5 TB e 10 TB, sempre in sconto del 50%, è possibile accedere a tutto lo spazio in cloud di cui si ha bisogno e senza alcun costo ricorrente.

La promozione che garantisce lo sconto del 50% lanciata da Internxt è valida solo per un breve periodo. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link riportato qui di sotto. Per tutti i nuovi clienti c’è una garanzia di rimborso a 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.