Samsung Galaxy A6 e A6+, design e specifiche

Luca Colantuoni,

Da qualche giorno circolano informazioni su due smartphone di fascia media che Samsung dovrebbe annunciare nei prossimi mesi. Si tratta dei Galaxy A6 e A6+ (model number SM-A600FN e SM-A605G) che prenderanno il posto degli attuali Galaxy A5 (2017) e A7 (2017). Il sito MySmartPrice e il noto leaker @OnLeaks hanno pubblicato i render e le possibili specifiche dei due dispositivi che verranno distribuiti in Europa, Russia e Medio Oriente.

Il design dei Galaxy A6 e A6+ è simile a quello dei Galaxy A8 e A8+ presentati da Samsung a fine dicembre. Il telaio in alluminio e vetro con una leggera curvatura sul retro per facilitare l’impugnatura. Lo schermo Super AMOLED (Infinity Display) non copre i lati come nei Galaxy S9/S9+, ma possiede lo stesso rapporto di aspetto 18.5:9 e offre un’ampia area di visualizzazione. La diagonale dovrebbe essere 5,6 pollici per Galaxy A6 e 6 pollici per Galaxy A6+.

La parte posteriore del Galaxy A6 è identica a quella dei Galaxy A8/A8+, quindi si vedono la fotocamera, il flash LED dual tone e il lettore di impronte digitali. Il Galaxy A6+ ha invece una doppia fotocamera, una delle quali con teleobiettivo. I render mostrano inoltre il jack audio da 3,5 millimetri e la porta micro USB. Il Galaxy A6 dovrebbe integrare un processore octa core Exynos 7870, affiancato da 3 GB di RAM, mentre per il Galaxy A6+ si prevedono un processore octa core Snapdragon 625 e 4 GB di RAM.

Il sistema operativo sarà certamente Android 8.0 Oreo. Ulteriori informazioni sui due smartphone verranno sicuramente divulgati nel corso delle prossime settimane.