Huawei P20 Pro premiato ai TIPA World Awards 2018

Già premiato dai benchmark di DxOMark (ancor prima di arrivare sul mercato) e accolto in modo decisamente caloroso al pubblico al debutto, Huawei P20 Pro ottiene un nuovo importante riconoscimento: il device ha trionfato nella categoria Best Photo Smartphone dei TIPA World Awards 2018 assegnati da Technical Image Press Association ai prodotti che garantiscono le migliori prestazioni in termini fotografici.

È merito del comparto imaging co-ingegnerizzato in partnership con Leica per garantire performance elevate sia nelle condizioni di illuminazione più complicate sia per gli scatti dalla distanza, grazie allo zoom ottico 3x offerto dalla terza fotocamera integrata sul retro. Nei nostri test lo smartphone ha dimostrato di poter offrire un’esperienza evoluta nel territorio della fotografia mobile, soprattutto grazie a un sapiente utilizzo dell’intelligenza artificiale (in particolare nella stabilizzazione) senza però poter ambire a sostituire un dispositivo tradizionale per professionisti come una reflex o una mirrorless come molti sostengono.

Dando uno sguardo ai dispositivi premiati con i TIPA World Awards 2018, nelle categorie relative alle DSLR hanno trionfato Canon EOS 200D, Nikon D7500, Canon EOS 6D Mark II e Nikon D850, mentre tra le compatte a ottiche intercambiabili spiccano Canon EOS M50, Panasonic Lumix DC-G9, Sony a7 III, Sony a7R III e Sony a9. Fra i dispositivi dedicati all’acquisizione di immagini a 360 gradi è stato premiato Samsung 360 Round, mentre per quanto riguarda i droni sul gradino più alto del podio è salito il modello DJI Mavic Air.

Fondata nel 1991, Technical Image Press Association è composta dai membri di 30 pubblicazioni legate ai settori della fotografia e dell’imaging proveniente da ogni parte del mondo: Europa, Asia, Australia, Nord America e Sud America. I riconoscimenti sono dunque assegnati da addetti ai lavori che seguono l’evoluzione del mercato e le ultime novità lanciate dai produttori.