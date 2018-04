In arrivo un aggiornamento FOTA per ASUS Zenfone 5

Cristiano Ghidotti,

Da pochi giorni disponibile anche sul mercato italiano, ASUS Zenfone 5 sta per ricevere un aggiornamento. Si tratta di un update rilasciato dal produttore taiwanese con l’obiettivo di migliorare alcuni aspetti chiave dello smartphone come le performance della fotocamera che beneficia dell’intelligenza artificiale integrata. L’installazione del pacchetto rende più preciso anche il riconoscimento del volto per sbloccare il dispositivo.

La nuova versione, rilasciata in modalità FOTA (firmware over the air) è la 15.0616.1803.8_M3.5.11.16_20180418_repack001. Come sempre avviene in questi casi, il rollout dell’aggiornamento è gestito in più fasi, dunque potrebbero essere necessari alcuni giorni prima di veder comparire sul display del proprio Zenfone 5 la notifica relativa alla disponibilità. I più impazienti possono forzare il controllo accedendo alle Impostazioni, selezionando la voce “Sistema” e infine aprendo la sezione “Aggiornamenti sistema”. In alternativa si può procedere all’update in modalità manuale, seguendo le indicazioni fornite da ASUS.

Abbiamo avuto modo di testare il nuovo Zenfone 5 per una settimana circa e le impressioni fin qui raccolte confermano quanto promesso: lo slogan “Back to 5” scelto da ASUS per la sua nuova generazione di smartphone rende omaggio alle origini della gamma, guardando però al futuro per continuare il percorso che il produttore chiama ZenVolution. Il più interessante passo in avanti riguarda la già citata integrazione dell’intelligenza artificiale, che a differenza di quanto fatto da alcuni competitor non si limita ad entrare in azione per supportare il comparto fotografico, ma interviene su aspetti come l’ottimizzazione dei consumi, il processo di ricarica della batteria e la gestione del volume. A proposito di audio, ci ha piacevolmente sorpresi la qualità degli speaker in dotazione durante la riproduzione della musica e più in generale dei contenuti multimediali, grazie anche alla possibilità di agire manualmente sull’equalizzazione.

Galleria di immagini: ASUS ZenFone 5, le nostre foto

Anticipando di qualche settimana l’esordio del modello Zenfone 5 ha fatto il suo debutto a fine marzo il Zenfone 5 Lite, mentre per il più performante Zenfone 5Z bisognerà attendere il mese di giugno.