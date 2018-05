HTC U12+, annuncio previsto per il 23 maggio

Luca Colantuoni,

Il produttore taiwanese ha finalmente comunicato la data scelta per l’annuncio del suo top di gamma. Il nuovo HTC U12+ verrà presentato ufficialmente il 23 maggio. La maggior parte delle specifiche sono già note, ma devono essere confermate. L’immagine pubblicata su Twitter mostra i componenti interni dello smartphone, in modo simile ai famosi teardown di iFixit. Si notano, in particolare, le quattro fotocamere.

Qualche settimana fa era apparsa online la presunta scheda tecnica dello smartphone stampata sulla confezione. L’elenco delle specifiche includeva una singola fotocamera posteriore UltraPixel 4 con sensore da 12 megapixel, obiettivo con apertura f/1.5, autofocus UltraSpeed e stabilizzazione ottica delle immagini. La foto condivisa da HTC conferma invece la presenza di quattro fotocamere, quindi il layout potrebbe essere simile a quello scoperto dal noto leaker Evan Blass. La seconda fotocamera posteriore dovrebbe avere una risoluzione di 16 megapixel, mentre per le due frontali si prevedono sensori da 8 megapixel.

Il produttore taiwanese non ha confermato il nome, ma ha scritto che si tratta di “uno smartphone che è più della somma delle sue specifiche“. Probabilmente il nuovo HTC U12+ riserverà qualche sorpresa. In base alle ultime indiscrezioni, il dispositivo avrà uno schermo Super LCD 6 da 5,5 o 6 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18:9, processore Snapdragon 845, 6 o 8 GB di RAM, 64/128 GB di memoria flash, slot ibrido microSD+nano SIM, altoparlanti BoomSound, audio ad alta risoluzione, registrazione audio 3D, tecnologia USonic con cancellazione del rumore, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE, porta USB Type-C, certificazione IP68, lettore di impronte digitali, batteria da 3.420 mAh, ricarica rapida Quick Charge 4+ e wireless Qi.

Il sistema operativo sarà certamente Android 8.1 Oreo con la famosa interfaccia HTC Sense e Edge Sense 2, la funzionalità che permette di eseguire diverse operazioni premendo i lati dello smartphone.