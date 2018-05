Material Gallery, nuova app Google per designer

Luca Colantuoni,

Diverse sessioni della conferenze Google I/O hanno riguardato il futuro del Material Design, il nuovo “linguaggio” usato per le applicazioni Android. Gli utenti italiani possono già vedere i cambiamenti attivando la visualizzazione del nuovo Gmail. L’azienda di Mountain View ha rilasciato l’app Material Gallery che permette agli sviluppatori di condividere i loro progetti.

Il Material Design è stato introdotto a giugno 2014. Nel corso degli anni Google ha apportato modifiche più o meno importanti che oggi si notano nelle sue app principali. Le linee guida devono essere rispettate dagli sviluppatori per ricevere la certificazione propedeutica alla pubblicazione sullo store. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito Material.io. Una delle novità è appunto Material Gallery, un’app per Android, iOS e web che offre la possibilità di scegliere l’aspetto delle app con l’aiuto di altri designer o dei clienti.

Material Gallery è indirizzata principalmente ai team che si occupano di un progetto comune. Occorre solo effettuare l’accesso con un account Google e iniziare a condividere i progressi del proprio lavoro. È possibile caricare screenshot, sketch, foto, mockup e altro materiale. Gli altri membri del team possono lasciare un commento e scrivere note direttamente nell’applicazione. Material Gallery semplifica la gestione dei progetti attraverso le revisioni e l’aggiunta di documentazione esterna.

Altro tool molto utile è Material Theme Editor, disponibile come plugin per Sketch su macOS, che permette di modificare diversi aspetti dell’interfaccia in maniera globale. Il risultato finale può essere caricati in Material Gallery.