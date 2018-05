Filippo Vendrame,

Il debutto di Iliad in Italia sarebbe questione di settimane e non di mesi. Il nuovo quarto operatore di telefonia mobile arriverà in Italia prima del 21 giugno. Non si tratta di un’indiscrezione ma di un annuncio ufficiale contenuto all’interno della presentazione dell’ultima trimestrale della società francese. Nella nota del Gruppo si legge chiaramente che il debutto è solo questione di settimane e che il network è funzionante e sta dando ottimi riscontri.

Inoltre, Iliad considera l’Italia come una nuova frontiera per la crescita e sottolinea la forza che ha avuto in Francia con una strategia tariffaria che ha permesso di ottenere un enorme successo al debutto con il 5% del mercato guadagnato in circa 6 mesi. Iliad proverà in Italia a ripetere lo stesso successo facendo leva sull’abilità della società nel vendere online. Le offerte e le strategie di marketing sarebbero oramai pronte. Tutto sembra, quindi, pronto per il debutto di Iliad in Italia. Trattasi di un lancio molto atteso soprattutto da parte di chi scommette che questo operatore riuscirà a portare una ventata di aria fresca in un mercato italiano oramai stagnante e rigido.

Ma l’Italia non è la Francia e sicuramente Iliad dovrà lavorare più duramente per ottenere lo stesso successo che ha ottenuto nel suo Paese natale. Entro qualche settimana, dunque, sarà finalmente possibile scoprire tutte le offerte che l’operatore ha in serbo per gli utenti italiani. In rete girano già le prime indiscrezioni ma proprio perché trattasi di voci devono essere prese come tali.

In ogni caso è lecito attendersi anche qualche offerta speciale che sarà lanciata solo per i primi sottoscrittori. Non rimane che tenere sotto controllo gli account social di Iliad in Italia per scoprire quando effettivamente l’operatore debutterà in Italia.