Filippo Vendrame,

Iliad sbarca sui social network ed il suo debutto si fa sempre più vicino. Il nuovo quarto operatore di telefonia mobile ha inaugurato i suoi account ufficiali su Facebook, Twitter ed Instagram, segno che il lancio ufficiale dei suoi servizi è oramai imminente. Benedetto Levi, il CEO di Iliad Italia, durante una recente intervista, aveva confermato che l’operatore avrebbe lanciato i suoi servizi entro l’estate ed a quanto pare questa promessa sembra che sarà rispettata.

Lo sbarco dell’operatore sui social network è stato accompagnato dalla creazione dell’hashtag #RivoluzioneIliad che già fa ben intuire che Iliad proverà ad “aggredire” il mercato attraverso proposte tariffarie completamente differenti rispetto a quelle proposte dagli altri competitor. Sempre Benedetti Levi, infatti, aveva già fatto capire che l’offerta di Iliad sarebbe stata caratterizzata da contenuti aggressivi e soprattutto da una struttura chiara e senza sorprese. Non stupisce, dunque, che le altre parole chiave che la società ha utilizzato all’interno delle sue nuove pagine social sono “verità” e “falsità” oltre alla già citata “rivoluzione“.

La parola “Falsità”, fa riferimento a quello che sono abituati gli italiani ad avere oggi, un chiaro accenno alle offerte poco chiare degli altri player del mercato. Con verità, invece, Iliad identifica quello di cui gli utenti hanno bisogno. Una definizione che assieme al termine “rivoluzione” fa ben intuire che l’offerta che sarà lanciata sarà particolarmente inedita.

Non rimane, dunque, che attendere ancora qualche settimana o forse di meno per capire esattamente la portata della rivoluzione tariffaria che Iliad porterà in Italia. La società punta a far sul serio e non solamente ad essere un operatore low cost.