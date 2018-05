iPhone 2018: nuove conferme sul caricatore

Marco Grigis,

Giungono nuove conferme sui caricatori che, nel mese di settembre, Apple potrebbe includere nelle confezioni dei nuovi iPhone 2018. Così come già emerso qualche settimana fa, il gruppo di Cupertino starebbe pensando di inaugurare una nuova generazione di accessori ad alta potenza, per garantire tempi di ricarica ridotti, aggiornati peraltro allo standard USB-C. Oggi ChargerLab offre i primi render del prodotto in versione europea, sottolineando la potenza massima di 18W.

Così come già noto, Apple starebbe pensando di mandare in pensione gli attuali caricatori da 5W, considerati ormai troppo lenti per le necessità degli utenti. I nuovi modelli di iPhone 2018, indipendentemente si tratti dell’edizione da 5.8, 6.1 e 6.5 pollici, vedranno quindi in dotazione un nuovo accessorio da 18W, completo di una porta USB-C. Sui device sarà comunque presente la classica entrata Lightning, di conseguenza sarà presente un cavo proprio da Lightning a USB-C.

Come mostrato dai render pubblicati in giornata, il nuovo caricatore avrà delle forme molto analoghe rispetto al predecessore, anche se potrebbe essere lievemente più piccolo. Secondo quanto riportato da MacRumors, la potenza da 18W sarebbe in grado di garantire il 79% di recupero dell’autonomia in un’ora soltanto di carica su iPhone X, quando con il caricatore normale si raggiunge invece un massimo di 39% nello stesso periodo.

Le informazioni rese note da ChargerLab proverrebbero dai distretti produttivi asiatici, quindi dai partner di Cupertino, sebbene dalle parti di Apple Park non giungano precise informazioni in merito. Un fatto che non stupisce, in realtà, considerando come il gruppo californiano non sia solito confermare anzitempo rumor sui propri prodotti, mantenendo il massimo del riserbo. Non dovrebbero esserci grandi sorprese, invece, sul fronte della velocità per la ricarica wireless.

I nuovi iPhone 2018 potrebbero essere presentati nel mese di settembre, in tre diverse versioni: due OLED, rispettivamente da 5.8 e 6.5 pollici, e una LCD più economica, da 6.1 pollici.