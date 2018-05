Google Pixel 3 con Android P avrà un notch?

Floriana Giambarresi,

La beta pubblica di Android P ha presumibilmente rivelato il fatto che Google Pixel 3 avrà un notch sul suo display. Google posizionerà davvero una funzionalità resa popolare dall’iPhone X di Apple sul suo prossimo smartphone di punta? Secondo nuovi rapporti, ciò appare altamente probabile.

Infatti, la versione provvisoria del nuovo Android P sembra indicare la probabilità che il Google Pixel 3 abbia effettivamente una tacca. Nello specifico, la nuova release del sistema operativo mobile contiene un dettaglio nella sua interfaccia utente che allude al potenziale design dello smartphone. Come spiegato da Android Police, la piattaforma introduce un nuovo modo di mostrare le notifiche che suggeriscono che la compagnia californiana stia lavorando a un telefono dotato di tale peculiarità, introdotta non solo in iPhone X ma anche in Essential Phone.

Mentre Android Oreo potrebbe mostrare sette notifiche nella barra di stato, Android P è limitato a soltanto quattro notifiche e ciò non può essere modificato anche se lascia uno spazio vuoto apparentemente sprecato, tra l’orologio e le notifiche sulla sinistra e tra gli indicatori della batteria e del Wi-Fi sulla destra. Questo dunque mostra come ci sia spazio per un notch sullo schermo, un notch che sarà probabilmente a bordo del Pixel 3 ma anche del Pixel 3 XL.

È già noto che Google sia al lavoro sulla nuova gamma di smartphone di prossima generazione e, come mostrato dallo screenshot pubblicato da Gordon Kelly di Forbes, il notch sul Pixel 3 potrebbe essere più sostanzioso di quelli montati sugli smartphone rivali. Non è comunque certo che il gigante statunitense adotterà davvero tale soluzione: la riorganizzazione delle icone delle notifiche potrebbe essere stata fatta perché Google potrebbe semplicemente volere un aspetto più pulito dello stesso spazio occupato da entrambi i lati della barra di stato.

Infine, pare che Google Pixel 3 e Pixel 3 XL saranno tanto costosi quanto i loro predecessori, se non di più. Non è ancora noto quando potrebbero essere presentati ufficialmente al pubblico.