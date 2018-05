Steam Link: l’app è disponibile su Android

Cristiano Ghidotti,

Annunciata poco più di una settimana fa, l’applicazione ufficiale di Steam Link fa oggi il suo debutto ufficiale sulla piattaforma Play Store, seppur in versione beta. È possibile scaricarla in download gratuito per smartphone e tablet con sistema operativo Android. Per chi non ne fosse a conoscenza, serve per eseguire i giochi in streaming da PC a mobile.

Stando a quanto dichiarato da Valve, il software arriverà anche sui device iOS e sulla Apple TV non appena il gruppo di Cupertino fornirà la propria approvazione per la distribuzione su App Store. Per usufruirne è necessario soddisfare alcuni requisiti: bisogna anzitutto che il PC e il dispositivo mobile siano connessi alla stessa rete WiFi (5 GHz). Il computer dev’essere inoltre collegato al router tramite cavo Ethernet, così da garantire la massima velocità possibile nella trasmissione dei dati e scongiurare il rischio di rallentamenti. Non è dato a sapere se un giorno sarà possibile basare il sistema anche sui network mobile 4G o LTE.

Una volta messi in comunicazione i due device si potrà giocare ai titoli direttamente osservando lo schermo dello smartphone o del tablet, interagendo con lo Steam Controller oppure con un qualsiasi altro gamepad Bluetooth compatibile (l’elenco di quelli ufficialmente supportati non è ancora stato pubblicato).

L’app di Steam Link porta il gaming dal computer fisso al tuo dispositivo Android. Ti basta associare un controller Bluetooth o uno Steam Controller al tuo dispositivo, connetterti ad un computer sulla stessa rete locale con Steam in esecuzione e iniziare a giocare ai tuoi titoli su Steam.

La software house assicura inoltre la compatibilità con Android TV, così come il supporto alla risoluzione 4K e ai 60 fps di framerate, affermando però che il formato Full HD sarà lo standard per molti giochi.