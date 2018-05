HMD Global annuncia i nuovi Nokia 5.1, 3.1 e 2.1

Luca Colantuoni,

Come anticipato qualche giorno fa, HMD Global ha completato l’aggiornamento del catalogo con l’annuncio dei Nokia 5.1, Nokia 3.1 e Nokia 2.1, versioni 2018 dei corrispondenti modelli presentati lo scorso anno. Su tutti i modelli è installata la versione stock di Android, quindi gli update verranno distribuiti in maniera tempestiva, incluso Android P.

Nokia 5.1

Il nuovo Nokia 5 (2018) o Nokia 5.1 possiede un telaio in alluminio 6000, ricavato da un singolo blocco e rifinito con un lungo processo di fabbricazione che include anche l’anodizzazione. Lo schermo da 5,5 pollici ha una risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. La dotazione hardware comprende un processore octa core MediaTek Helio P18, 2 o 3 GB di RAM, 16/32 GB di memoria flash, fotocamera posteriore da 16 megapixel con autofocus a rilevamento di fase (PDAF), fotocamera frontale da 8 megapixel con ottica grandangolare, connettività WiFi, Bluetooth, GPS, NFC e LTE. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo (Android One). Lo smartphone sarà disponibile da luglio in tre colori: Copper, Tempered Blue e Black. I prezzi sono 189,00 euro (2GB+16GB) e 219,00 euro (3GB+32GB).

Nokia 3.1

Il Nokia 3 (2018) o Nokia 3.1 possiede un telaio in plastica (cover) e alluminio (lati). Lo schermo 18:9 ha una diagonale di 5,2 pollici e una risoluzione HD (1440×720 pixel). La dotazione hardware comprende un processore octa core MediaTek 6750N, 2 o 3 GB di RAM, 32/64 GB di storage, fotocamere da 13 e 8 megapixel, giroscopio e chip NFC, utile per i pagamenti con il servizio Google Pay. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo (Android One). Lo smartphone sarà disponibile da giugno in tre colori: Blue/Copper, Black/Chrome e White/Iron. I prezzi sono 139,00 euro (2GB+16GB) e 169,00 euro (3GB+32GB).

Nokia 2.1

Infine, il Nokia 2 (2018) o Nokia 2.1 è il modello entry level con telaio in policarbonato, schermo da 5,5 pollici (1280×720 pixel), processore Snapdragon 425, fotocamere da 8 e 5 megapixel, altoparlanti stereo frontali e batteria da 4.000 mAh che garantisce un’autonomia fino a due giorni. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo (Go Edition). Lo smartphone sarà disponibile da luglio in tre colori: Blue/Copper, Blue/Silver e Grey/Silver. Il prezzo è 115,00 dollari.