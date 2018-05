HMD Global annuncerà nuovi Nokia il 29 maggio

Luca Colantuoni,

HMD Global ha svelato stamattina il Nokia X6, primo smartphone del produttore finlandese con schermo 19:9 dotato di notch. Poche ore dopo ha invitato la stampa specializzata ad un evento che avrà luogo a Mosca il prossimo 29 maggio. In quell’occasione potrebbe essere annunciate le edizioni 2018 dei Nokia 2, 3 e 5.

All’evento di due ore parteciperanno il CEO Florian Seiche, il CMO Pekka Rantala e il CPO Juho Sarvikas. L’immagine usata per l’invito mostra solo il Cremlino, quindi non contiene nessun indizio sugli smartphone. Sarvikas aveva recentemente anticipato l’annuncio imminente del Nokia 5 (2018), quindi questo modello dovrebbe essere il protagonista principale. Considerato che il catalogo 2018 include già Nokia 1, Nokia 6.1, Nokia 7 Plus e Nokia 8 Sirocco, gli altri smartphone potrebbero essere Nokia 2 (2018) e Nokia 3 (2018).

Per il Nokia 5 (2018) si prevedono uno schermo 18:9, processore Snapdragon 435, 2 o 3 GB di RAM, 16 o 32 GB di memoria flash e un prezzo di circa 200 euro. Circolano tuttavia alcune indiscrezioni sulla nuova serie Nokia X. Qualcuno ipotizza l’annuncio dei modelli Nokia X5 e Nokia X7 che verrebbero distribuiti in tutto il mondo, a partire dalla Russia. Il Nokia X6 rimarrà probabilmente un’esclusiva del mercato cinese. Meno probabile invece la presentazione del misterioso Nokia 9, il top di gamma che integrerà un processore Snapdragon 845.

HMD Global ha riportato sul mercato il marchio Nokia, ottenendo un grande successo tra gli utenti, grazie a smartphone che coprono tutte le fasce di prezzo. Il produttore non ha comunicato dati ufficiali, ma sembra che il numero di unità vendute sia superiore a quello dei Google Pixel.