HMD Global prepara il lancio del Nokia 5 (2018)

Luca Colantuoni,

HMD Global ha già iniziato ad aggiornare il catalogo con l’annuncio dei Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus, Nokia 6 (2018) e Nokia 1 al Mobile World Congress di Barcellona. Il produttore finlandese ha previsto il lancio delle versioni 2018 di Nokia 2, Nokia 3 e Nokia 5. Quest’ultimo dovrebbe essere annunciato per primo, probabilmente entro fine maggio.

Qualche giorno fa un utente ha chiesto al Chief Product Officer Juho Sarvikas informazioni sul Nokia 5 (2018). Il dirigente di HMD Global ha risposto con un semplice “Stay tuned” e una faccina sorridente. Non è stata ovviamente indicata una data specifica, ma il lancio del nuovo smartphone sembra imminente. Anche se non ci sono informazioni sulla dotazione hardware sono attesi alcuni miglioramenti rispetto al modello precedente. In base alle prime indiscrezioni si prevede almeno un processore Snapdragon 435, 2 o 3 GB di RAM e 16 o 32 GB di memoria flash.

Il Nokia 5 (2018) potrebbe avere uno schermo 18:9 con una diagonale leggermente superiore. Quasi certa invece la presenza di Android 8.1 Oreo nella versione Android One, quindi senza modifiche all’interfaccia e app proprietaria. Gli utenti riceveranno dunque aggiornamenti in tempi brevi, come accade per i Google Pixel. Il prezzo dovrebbe essere simile a quello del Nokia 5 (2017), quindi intorno ai 200 euro.

Il prossimo smartphone del produttore finlandese sarà il Nokia X (o Nokia X6). Il dispositivo avrà uno schermo 19:9 con notch, processore Snapdragon 636, 6 GB di RAM e doppia fotocamera posteriore. Possibile anche una versione con processore MediaTek Helio P60 e 4 GB di RAM. L’annuncio è previsto per il 16 maggio. Non è noto se rimarrà un’esclusiva per il mercato cinese o se avrà una distribuzione internazionale.