Google Earth: un tool per misurare distanze e aree

Cristiano Ghidotti,

A fare la differenza tra un buon servizio e un ottimo servizio, a volte, sono le piccole cose, quelle feature che pur non rivoluzionandolo contribuiscono a renderlo completo per rispondere a ogni tipo di esigenza. Una dimostrazione arriva oggi con l’update che il gruppo di Mountain View ha annunciato per Google Earth.

Si tratta di uno strumento dedicato alla misurazione di distanze e aree, chiesto a gran voce dalla community di utenti e introdotto proprio sulla base delle richieste e dei feedback raccolti. È accessibile fin da subito aprendo l’interfaccia di Earth all’interno del browser Chrome, ma a breve farà il suo debutto anche sui dispositivi mobile attraverso il rilascio di un aggiornamento per le applicazioni della piattaforma. Di seguito alcuni screenshot che mostrano come funziona e in che modo possa essere effettuata la misurazione. Ecco quanto si legge nel post di annuncio condiviso sul blog ufficiale di bigG.

Vi siete mai chiesti quanto dista la vostra città dal Polo Nord? O magari, qualche volta avete desiderato misurare la lunghezza dell’escursione che avete appena completato. Una delle funzionalità più richieste per Google Earth riguarda la possibilità di misurare distanze e aree. Dunque aggiungiamo lo Strumento di Misura, disponibile su Chrome oggi stesso, mentre su Android arriverà in settimana e presto anche su iOS.

Qui sopra immagini che mostrano il tool in azione all’interno dell’applicazione mobile di Google Earth per Android, mentre sotto uno screenshot prelevato direttamente dal browser Chrome in esecuzione su un computer.