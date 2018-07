Amazon Prime Day: sconti sul software

Filippo Vendrame,

Acquistare una suite software per il proprio PC da utilizzare per studio o per lavoro è un investimento, spesso, molto importante. L’Amazon Prime Day può essere l’occasione giusta per poter acquistare la suite per la produttività che serve, risparmiando cifre interessanti. Durante le 36 ore di questa vasta promozione promossa dal gigante dell’ecommerce, dunque, i clienti potranno acquistare il proprio pacchetto software ad un prezzo particolarmente conveniente.

Durante le 36 ore di promozioni dell’Amazon Prime Day, il gigante dell’ecommerce continuerà a proporre sempre nuove offerte. Dunque, questa pagina si aggiornerà progressivamente con tutti gli sconti software che saranno proposti all’interno dello store di Amazon.

Amazon Prime Day: sconti su Office

Il colosso dell’ecommerce ha deciso di scontare la suite per la produttività di Microsoft sia per computer Windows che per computer Mac. Per tutte le 36 ore della promozione, gli interessati potranno approfittare di questi sensibili tagli di prezzo.

Microsoft Office 2016 (Windows) – Home & Business – 1 dispositivo in offerta a 65,01 euro

– Home & Business – 1 dispositivo in offerta a 65,01 euro Microsoft Office 2016 (Mac) – Home & Business – 1 dispositivo in offerta a 47,92 euro

Come scegliere

Puntare sulla suite software giusta è importante, soprattutto se la si acquista per studio o per lavoro. Office, per esempio, è la piattaforma più utilizzata per lavoro e garantisce, dunque, la piena compatibilità con la totalità dei documenti che vengono creati e condivisi. Importante, comunque, verificare che il proprio PC supporti la suite che si intende acquistare, sia a livello hardware che a livello di sistema operativo.

Amazon Prime Day 2018

Gli Amazon Prime Day iniziano il 16 luglio 2018 alle ore 12 per concludersi alla mezzanotte del 17 luglio. Una promozione lunga 36 ore durante la quale il colosso dell’ecommerce sconterà migliaia di prodotti in tantissime categorie diverse. Tutte le promozioni, però, saranno riservate solamente agli iscritti al programma Amazon Prime che prevede un canone annuo di 36 euro. Amazon Prime offre diverse vantaggi a tutti coloro che lo sottoscriveranno. Per esempio, spese di spedizione gratuite su migliaia di prodotti, consegne rapide, accesso anticipato a diverse offerte, oltre alla possibilità di poter accedere ad una serie di servizi di valore aggiunto come Amazon Prime Video, la TV in streaming del colosso dell’ecommerce.

Anche i non iscritti a Prime, comunque, avranno la possibilità di partecipare agli Amazon Prime Day. Il colosso dell’ecommerce, infatti, ai nuovi iscritti a Prime regala il primo mese. Questo significa che iscrivendosi si potrà approfittare degli Amazon Prime Day e poi recedere dall’abbonamento senza pagare nulla.