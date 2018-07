Filippo Vendrame,

Amazon Prime Day entra nelle sue ultime ore più intese con tanti sconti su molteplici prodotti. Con l’estate che avanza e con le vacanze che si stanno avvicinando, può essere utile un buon navigatore satellitare che permetta di arrivare alla meta senza problemi. Quale dunque occasione migliore della promozione di Amazon per acquistare un buon navigatore satellitare con un risparmio importante sul prezzo? Per tutta la giornata di oggi, infatti, il colosso dell’ecommerce propone diversi navigatori in saldo, sia per automobili che per motociclette.

L’Amazon Prime Day può, dunque, essere l’occasione giusta per acquistare un buon navigatore di fascia alta ad un prezzo di un prodotto di fascia bassa.

Amazon Prime Day, navigatori satellitari in sconto

Sino alla mezzanotte di oggi, Amazon propone diversi modelli di navigatori satellitari in offerta, ognuno con caratteristiche differenti e pensati, dunque, per utilizzi diversi.

TomTom VIO 1SP0.001.04 : Navigatore per Scooter a 99,99 euro

: Navigatore per Scooter a 99,99 euro TomTom Via 62 Europa 48 : GPS per Auto, Display da 6″, Mappe a Vita e Chiamate in Vivavoce a 139 euro

: GPS per Auto, Display da 6″, Mappe a Vita e Chiamate in Vivavoce a 139 euro TomTom Rider 500 : navigatore per moto compatibile con Siri e Google Now a 319 euro

: navigatore per moto compatibile con Siri e Google Now a 319 euro TomTom Start 62 Europa 48 : GPS per Auto, Display da 6″, Mappe a Vita, Indicatore di Corsia Avanzato, 3 Mesi Tutor&Autovelox e Aggiornamenti Software Gratuiti a 99,99 euro

: GPS per Auto, Display da 6″, Mappe a Vita, Indicatore di Corsia Avanzato, 3 Mesi Tutor&Autovelox e Aggiornamenti Software Gratuiti a 99,99 euro TomTom GO 6200: Navigatore GPS per Auto, Display da 6″, Scheda SIM Integrata, Aggiornamenti Tramite Wi-Fi, Chiamate in Vivavoce e Messaggi Smartphone a 239 euro.

Come scegliere

La scelta di un buon navigatore satellitare dipende dalle proprie esigenze. Se l’utilizzo è saltuare non serve puntare su modelli particolarmente sofisticati. Se, invece, il navigatore è un fedele compagno di viaggio di tutti i giorni, allora può essere utile puntare su di un modello più completo con mappe più estese, avvisi sul traffico e molto altro ancora. Indipendentiste dal modello scelto, una volta effettuato l’acquisto, prima di utilizzarlo è sempre bene aggiornare le mappe all’ultima versione disponibile per poter disporre della cartografia più aggiornata.

Amazon Prime Day 2018

L’Amazon Prime Day si concluderà oggi, 17 luglio alle ore 24. Sino ad allora i clienti potranno approfittare di sconti su smartphone, PC, televisioni e molto altro ancora. Le promozioni sono rivolte agli abbonati al servizio Amazon Prime che a fronte di un costo di 36 euro offre l’accesso ad una serie di servizi di valore aggiunto.

Tuttavia, anche i non iscritti potranno approfittare delle promozioni. Amazon, infatti, offre il primo mese di iscrizione gratis. Questo significa che gli interessati potranno iscriversi, fare i loro acquisti e poi recedere senza incorrere in penali.