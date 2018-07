Samsung Galaxy Tab S4, specifiche complete

Luca Colantuoni,

Samsung dovrebbe annunciare il nuovo tablet all’IFA 2018 di Berlino. La scorsa settimana era apparsa online la prima immagine ufficiale (pubblicata su Twitter dal noto leaker Evan Blass) e ora il sito SamMobile conferma le specifiche del Galaxy Tab S4 che prenderà il posto dell’attuale Galaxy Tab S3.

Il Galaxy Tab S4 avrà uno schermo Super AMOLED da 10,5 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1600 pixel) e rapporto di aspetto 16:10. Per quanto riguarda il processore Samsung ha scelto lo Snapdragon 835, non il più recente Snapdragon 845, ma altrettanto valido. La dotazione hardware comprende inoltre 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Per le due fotocamere sono stati scelti sensori da 13 e 8 megapixel, mentre la connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE.

Il tablet possiede anche altoparlanti stereo progettati in collaborazione con AKG, una batteria da 7.300 mAh e la porta USB 3.1 Type-C. La riduzione dello spessore della cornice inferiore ha comportato l’eliminazione del pulsante Home con il lettore di impronte digitali. Il sensore biometrico non è stato spostato sul retro, quindi lo sblocco dovrebbe avvenire unicamente tramite lo scanner dell’iride. Tra gli accessori non mancheranno la tastiera-cover e la stilo S Pen (forse Bluetooth, come quella del Galaxy Note 9).

Samsung potrebbe offrire anche il dock DeX che permette di trasformare il tablet in un PC completo attraverso il collegamento di monitor, tastiera e mouse. Il sistema operativo sarà certamente Android 8.1 Oreo.