Huawei P Smart+ in esclusiva su Amazon

Luca Colantuoni,

Huawei ha annunciato un nuovo smartphone di fascia media con caratteristiche molto interessanti, tra cui spiccano le quattro fotocamere con funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Il P Smart+ è anche il primo dispositivo del produttore cinese con processore Kirin 710. Considerato il prezzo si può affermare che il suo diretto concorrente è il Moto G6 Plus.

Lo smartphone possiede un telaio in alluminio (frame) e vetro (cover posteriore). Lo schermo da 6,3 pollici ha una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e un rapporto di aspetto 19.5:9. Lo spessore ridotto della cornice inferiore e il notch nella parte superiore del display hanno permesso di ottenere uno screen-to-body ratio dell’80%. Huawei ha integrato il nuovo processore octa core Kirin 710 che offre prestazioni fino al 75% più elevate del Kirin 659. La dotazione hardware comprende anche 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 16 e 2 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/2.2, mentre la doppia fotocamera frontale ha sensori da 24 e 2 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/2.0. L’intelligenza artificiale viene sfruttata per ottenere l’effetto bokeh, migliorare l’aspetto della pelle e riconoscere automaticamente la scena inquadrata. La fotocamera frontale viene anche utilizzata per creare le Qmoji 3D, avatar tridimensionali che replicano le espressioni facciali degli utenti.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta micro USB, il lettore di impronte digitali e una batteria da 3.340 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia EMUI 8.2. Il P Smart+ (colore nero) sarà disponibile dall’8 agosto ad un prezzo di 299,90 euro. Gli utenti possono ordinare lo smartphone su Amazon.