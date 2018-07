Samsung Galaxy Watch: caratteristiche svelate dalla FCC

Floriana Giambarresi,

Un nuovo rapporto condiviso da SamMobile svela che il Samsung Galaxy Watch, oggetto di numerose indiscrezioni nelle ultime settimane, sarà lanciato con Tizen 4.0 a bordo, e non con Wear OS di Google. Lo smartwatch è peraltro appena apparso sul sito della FCC, grazie a cui è possibile apprendere parte delle caratteristiche di cui dovrebbe essere dotato.

La documentazione sul sito della FCC conferma dunque che il nuovo orologio intelligente della casa sudcoreana si chiamerà Samsung Galaxy Watch, e non Samsung Gear 4, e che avrà un design tradizionale con quadrante rotondo. Oltre al nome, si apprende che i numeri dei modelli Galaxy Watch saranno SM-R815U e SM-R815W: il modello R815U dovrebbe essere per gli Stati Uniti, mentre la variante R815W sarebbe destinata al mercato canadese. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, è stato rivelato che sarà presente un display da 1,2 pollici con una cassa che misura 51,2 mm x 43,4 mm e che il wearable offrirà ampie opzioni di connettività, quali Wi-Fi, Bluetooth, LTE e W-CDMA.

Sebbene nei documenti non sia indicato in alcun modo quale sistema operativo alimenterà il Samsung Galaxy Watch, pare che non ci siano dubbi: si tratterà di Tizen, la piattaforma proprietaria di Samsung, in versione 4.0. Niente Wear OS by Google, dunque, come si è vociferato più volte in rete. L’annuncio ufficiale è atteso per la prima settimana di agosto, quando sarà presentato anche il Samsung Galaxy Note 9.