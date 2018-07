Volantino MediaWorld, arriva la Mobile Mania

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il nuovo volantino delle offerte che rimarrà valido sino al prossimo 25 di luglio. Il volantino si intitola “Mobile Mania”, nome che fa già ben intendere il suo contenuto. Per tutta la sua validità, dunque, i clienti della catena di elettronica potranno approfittare, soprattutto, di sconti su smartphone, smartwatch, computer portatili, fotocamere e gadget di vario tipo. Gli acquisti, inoltre, potranno essere pagati in comode 10, 20 o 25 rate mensili a tasso zero. Tra gli smartphone, per esempio, spicca l’iPhone X 64GB a 949 euro. Tra i prodotti Android, invece, spiccano i modelli LG G7 a 799 euro, Samsung Galaxy A8 a 449 euro, Huawei P20 a 599 euro e Honor 7X a 219 euro.

Tra i tablet pc, invece, si evidenzia il modello Apple iPad 2018 con 32GB di memoria e connettività WiFi a 319 euro. Se la necessità è acquistare una buona fotocamera per le vacanze, MediaWorld propone la reflex Nikon D3400 a 399 euro. Non meno interessanti le proposte per chi ha la necessità di acquistare un nuovo notebook Windows 10. Tra i prodotti messi in offerta dalla catena di elettronica si evidenzia il modello ACER Aspire 3 con CPU Intel Core I3-8130U, 256 GB di SSD e 8 GB di RAM. Presenti anche una moltitudine di gadget ad alto tasso di tecnologia come hoverboard, console di gioco retrò e smartband per il fitness.

Non poteva nemmeno mancare il richiestissimo smart speaker Google Home Mini che MediaWorld vende al prezzo di 59,99 euro. Un volantino, dunque, ricco di spunti e sconti per tutti coloro che hanno la necessità di fare shopping ad alta tecnologia prima di partire per le ferie stive.