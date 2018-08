Amazon Echo e Alexa stanno per arrivare in Italia

Floriana Giambarresi,

Si è ormai molto vicini all’uscita di Amazon Echo e Alexa in Italia: non si ha infatti ancora una data di lancio ufficiale ma, in una pagina appositamente realizzata per l’occasione, l’e-commerce più famoso e popolato al globo rende noto che saranno disponibili entro l’anno anche nel nostro Paese.

Pochissime le informazioni diramate a tal proposito, se non un generico «Quest’anno Echo e Alexa arriveranno in Italia!» e un pulsante che offre la possibilità di iscriversi per ricevere tutti gli aggiornamenti sullo smart speaker e sull’assistente vocale Amazon con supporto alla lingua italiana. Vi è anche una breve ma efficace presentazione del prodotto Echo, definito dalla casa produttrice nel seguente modo:

Echo è un altoparlante controllato tramite comandi vocali che ti permette di accedere ad Alexa da un punto qualsiasi della stanza in cui ti trovi. Basta chiedere e Alexa – il “cervello” dietro Echo – risponderà alle tue domande, ti farà ascoltare la tua musica preferita, leggerà le ultime notizie, ti darà le previsioni del tempo e molto altro ancora.

Chiunque fosse dunque interessato ad acquistare il dispositivo Amazon per la smart home può iscriversi alla newsletter e attendere di saperne di più riguardo al lancio. Non vi è però ancora alcuna informazione sul prezzo di vendita in Italia.

Si ricorda che con Echo e Alexa è possibile fare e richiedere un gran numero di azioni pronunciando con la voce ciò di cui si ha bisogno, come riprodurre musica, realizzare veloci elenchi, creare promemoria, impostare la sveglia, ascoltare le ultime notizie dal mondo, fare ricerche vocali, ascoltare le previsioni meteo e molto altro ancora. Alexa può anche essere utilizzato per l’automazione domestica in quanto capace di dialogare con gli elettrodomestici intelligenti presenti in casa.