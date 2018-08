Galaxy J2 Core, primo Samsung con Android Go

Luca Colantuoni,

Dopo le numerose indiscrezioni delle ultime settimane, Samsung ha annunciato il suo primo smartphone con Android Go. Il nuovo Galaxy J2 Core è indirizzato soprattutto ai mercati emergenti e agli utenti che cercano un dispositivo economico con funzionalità essenziali.

Il Galaxy J2 Core possiede un telaio in plastica e, ovviamente, una dotazione hardware di fascia bassa. Lo schermo TFT da 5 pollici ha una risoluzione qHD (960×540 pixel) e un tradizionale rapporto di aspetto 16:9. Come si può vedere dalle immagini, le cornici sono piuttosto evidenti, quindi l’estetica non è sicuramente la caratteristica migliore. Samsung ha scelto un processore quad core Exynos 7570 a 1,4 GHz, affiancato da 1 GB di RAM e 8 GB di storage, espandibili con schede microSD.

Le due fotocamere da 8 e 5 megapixel sono abbinati ad obiettivi con apertura f/2.2. Tra le funzionalità disponibili c’è la modalità Beauty che permette di migliorare la qualità dei selfie. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Sono inoltre presenti la radio FM, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta micro USB 2.0.

La batteria ha una capacità di 2.600 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo (Go Edition). Gli utenti troveranno le app Go di Google che occupano meno spazio e RAM. La funzionalità Ultra Data Saving consente di accedere ai contenuti online senza eccedere i limiti del piano dati. Il Galaxy J2 Core è disponibile in India e Malaysia nella colorazione oro. Samsung ha promesso la distribuzione in altri paesi, ma non è chiaro se arriverà in Italia.