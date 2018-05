Galaxy J2 Core, smartphone Android Go di Samsung?

Luca Colantuoni,

Diversi produttori hanno annunciato smartphone di fascia bassa con Android Oreo (Go Edition), tra cui Nokia. Da qualche giorno circolano indiscrezioni sul Galaxy J2 Core che potrebbe essere il primo modello offerto da Samsung. Altri indizi arrivano dal benchmark Geekbench e dall’ufficio marchi della Corea del Sud.

Android Go è una versione del sistema operativo che viene installato su alcuni smartphone con una dotazione hardware limitata, ad esempio 1 GB di RAM e 8 GB di storage. Gli utenti hanno più spazio libero per conservare i loro contenuti personali (foto, audio e video) e più memoria a disposizione per l’esecuzione delle app. Google ha sviluppato versioni ottimizzate delle sue app principale, tra cui Gmail, Maps e Assistente, oltre a Files Go. Non mancano ovviamente le funzionalità di sicurezza, come Google Play Protect.

Il Samsung Galaxy J2 Core (nome in codice SM-J260G), individuato nel database del benchmark Geekbench, dovrebbe integrare un processore quad core Exynos 7570 a 1,43 GHz e 1 GB di RAM. Il nome circola da qualche settimane e recentemente è apparso nei documenti del Korean Intellectual Property Office, quindi l’annuncio potrebbe essere imminente. Non si conoscono ulteriori informazioni sullo smartphone. Samsung organizza eventi solo per i dispositivi di fascia alta, per cui lo smartphone Android Go farà direttamente la sua comparsa online.

È tuttavia probabile che la distribuzione avvenga solo in alcuni paesi, soprattutto in quelli emergenti. Il Galaxy J2 Core potrebbe essere un modello molto interessante, sempre che Samsung decida di eliminare le sue app ridondanti.