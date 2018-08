IFA 2018: Lenovo lancia novità per la smart home

Floriana Giambarresi,

In occasione dell’IFA 2018 di Berlino, Lenovo ha annunciato una serie di nuovi prodotti dedicati alla Smart Home tutti connessi tra loro dalla nuova app Link della compagnia. Fanno parte della famiglia Lenovo Smart Home Essentials e comprendono una lampadina intelligente, una spina smart e una telecamera di sicurezza connessa.

I prodotti della nuova linea Lenovo Smart Home Essentials sono facili da configurare, plug & play, controllabili dall’app Lenovo Link: è sufficiente utilizzare la propria voce per controllarli mediante l’Assistente Google o Alexa di Amazon. Tra gli annunci all’IFA 2018, la Lenovo Smart Bulb, una lampadina intelligente che consente di personalizzare l’illuminazione di casa, regolando la temperatura di colore e la luminosità, oppure accendendola e spegnendola da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento attraverso l’app Lenovo Link, a seconda delle esigenze quotidiane.

Il Lenovo Smart Plug è un dispositivo piccolo e semplice da usare che può essere collegato a qualsiasi presa in casa, che consente di controllare qualsiasi dispositivo compatibile ad esso connesso sempre mediante l’app. È realizzato con un profilo basso, in modo che non blocchi le porte adiacenti e ha una sicurezza integrata che aiuta a proteggere i dispositivi elettronici connessi.

Infine, Lenovo Smart Camera, una videocamera di sorveglianza che consente di monitorare i locali domestici anche di notte grazie alla visione all’infrarosso. Il microfono e l’altoparlante integrati consentono la comunicazione a due vie.

La gamma di prodotti Lenovo Smart Essentials sarà disponibile negli Stati Uniti a partire da novembre e successivamente su altri mercati, Europa inclusa. L’uscita sul mercato italiano e i relativi prezzi saranno comunicati in seguito.