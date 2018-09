Bitcoin, arriva un bancomat a Cagliari

Filippo Vendrame,

La Sardegna fa un passo in avanti molto importante nel mondo dei Bitcoin e delle criptovalute. In terra sarda e precisamente a Cagliari arriva il primo bancomat Chainblock ATM. Trattasi di uno speciale bancomat già presente nelle principali città italiane che permette di acquistare con contanti le principali criptovalute in modo facile e sicuro. Questo speciale bancomat sarà installato presso il negozio “100% Biodegradabile” situato in Via Ottone Bacaredda 60.

Nello specifico, trattasi dell’ottavo bancomat installato da Chainblock, prima azienda italiana del settore Bitcoin nata nel 2013 con l’obiettivo di rendere facile l’accesso al mondo delle criptovalute. Acquistare le criptomonete attraverso questo strumento è davvero molto semplice. Dopo una prima registrazione con scansione del documento di identità e foto del volto, effettuati direttamente dal Chainblock ATM, sarà infatti possibile acquistare le principali criptomonete in pochi minuti, accreditando i fondi sul proprio wallet o generandone uno direttamente dall’ATM.

Siamo felici di approdare a Cagliari e sul territorio sardo con le nostre soluzioni. Abbiamo ricevuto diverse richieste di installazione e di presenza sul territorio quest’anno dalla Sardegna e siamo orgogliosi di poter concretizzare il nostro impegno rendendo Bitcoin una moneta facilmente acquistabile da chiunque, anche a Cagliari e in Sardegna.

Le altre città dove questo particolare bancomat per i Bitcoin e le criptomonete è presente sono: Milano, Firenze, Torino, Alba e Verona (nel centro commerciale La Grande Mela).

Grazie a questa novità, gli abitanti di Cagliari potranno iniziare a prendere maggiormente confidenza con i Bitcoin e con tutti i vantaggi delle criptomonete.