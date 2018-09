Tesla, consegne porta a porta per la Model 3

Filippo Vendrame,

Tesla punta all’obiettivo di voler accelerare il più possibile le vendite e le consegne delle sue Model 3 prima che termini il trimestre. Per raggiungere questo obiettivo, la società di Elon Musk ha deciso di offrire le consegne “porta a porta” ai suoi clienti per evitare di “costringerli” ad un noioso viaggio, anche se breve, per andare a ritirare le loro nuove autovetture. Secondo, infatti quanto riferisce Electrek, Tesla ha lanciato il servizio chiamato “Tesla Direct” che offre, appunto, le consegne delle Model 3 “porta a porta”.

I clienti di Los Angeles e forse di altre aree stanno ricevendo un’email da parte della società di Elon Musk in cui è evidenziata la disponibilità di questo particolare sistema di consegna che permette di ricevere l’auto comodamente a casa o in ufficio. Questo servizio di consegna sarà gratuito ma sembra che sia a numero limitato in base al principio “primo arrivato, prima servito”. Non è chiaro quanto andrà avanti nel tempo ma trattasi sicuramente di una buona idea per rendere più spedite le consegne delle Model 3 e di fidelizzare maggiormente i clienti. Del resto, Tesla sta sperimentando da un po’ di tempo diversi sistemi di consegna per accelerare le vendite.

Offrire più sistemi di consegna significa anche snellire le lunghe code di attesa presenti nei punti vendita ufficiali causate dall’enorme volume di Model 3 che la società sta vendendo. Alla fine del trimestre sarà possibile capire se queste iniziative ideate dallo staff di Elon Musk staranno davvero permettendo alla società di vendere più rapidamente le sue auto elettriche.

Di recente, la Model 3 è salita agli onori delle cronache anche per un’altra notizia molto positiva. La piccola auto elettrica di Elon Musk, infatti, ha ottenuto ben 5 stelle nei crash test NHTSA, un dato che evidenzia la grande sicurezza di questo modello.