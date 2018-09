Apple Watch Series 4: batterie più piccole

Marco Grigis,

I nuovi Apple Watch Series 4 incorporano batterie più piccole rispetto alle precedenti generazioni, pur garantendo un’autonomia del tutto sovrapponibile. È quanto emerge dal nuovo teardown dello smartwatch, pubblicato nelle ultime ore da iFixit. La possibilità di inserire batterie meno ingombranti, per una scocca più sottile, è forse garantita dal nuovo chopset S4, capace di aumentare la performance e ridurre il consumo energetico.

Così come rivelato da iFixit, il teardown dei nuovi Apple Watch Series 4 mostra la presenza di batterie meno capienti, comunque capaci di garantire la stessa autonomia dei precedenti Apple Watch Series 3. Nel dettaglio, la potenza per ogni singolo modello sembra diminuire, forse perché lo smartwatch può approfittare di un sistema più efficiente per il controllo dei consumi energetici.

La versione da 44 millimetri del nuovo dispositivo vede una batteria da 1.12 wattora, poco meno degli 1.34 del predecessore da 42 millimetri. Apple Watch Series 4 da 40 millimetri, invece, incorpora una batteria da 0.86 wattora, contro gli 1.07 di Apple Watch Series 3 da 38 millimetri. In altre parole, l’edizione più grande vede una riduzione della capacità del 16.5%, mentre il modello più piccolo del 19.7%.

Oltre al processore S4, potrebbero essere altri i fattori che influiscono sul consumo energetico, riducendolo e garantendo un’autonomia di più di 18 ore. Innanzitutto, gran parte del risparmio potrebbe provenire dal display con tecnologia LTPO, estremamente efficiente rispetto alle prime edizioni della linea. Ancora, anche i nuovi sensori posteriori a singolo LED potrebbero richiedere molta meno energia, così come piccoli miglioramenti nella gestione della connettività LTE.

Naturalmente, per comprendere se le dichiarazioni di autonomia fornite da Apple riflettano effettivamente l’uso reale, sarà necessario attendere l’arrivo di test estensivi nell’uso quotidiano. La durata della batteria, infatti, può variare sensibilmente a seconda di come Apple Watch Series 4 viene utilizzato, in particolare valutando la frequenza e l’impatto delle chiamate LTE, nonché il tempo di attività a schermo, la riproduzione musicale e molto altro ancora.

Galleria di immagini: Apple Watch Series 4, le foto