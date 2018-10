iOS 12.1 risolve i problemi di carica

Marco Grigis,

Il problema della ricarica degli iDevice, in particolare iPhone XS e iPhone XS Max, verrà risolto con il rilascio di iOS 12.1. È quanto emerge dalla nuova beta del sistema operativo di Apple, consegnata agli sviluppatori: il ciclo di carica torna infatti alla sua più canonica normalità.

La vicenda è emersa online qualche giorno fa, quando un gruppo di utenti ha notato come i nuovi iPhone XS, così come anche alcuni iPad e smartphone di vecchia generazione, potessero mostrare saltuariamente comportamenti anomali durante la fase di ricarica. Nel dettaglio, collegando il cavo Lightning il ciclo di carica non veniva avviato automaticamente, richiedendo all’utente lo sblocco dello schermo. Per molti la problematica è derivata dall’introduzione di USB Restricted Mode, il sistema che richiede lo sblocco di sicurezza per l’accesso al device tramite cavo, sebbene da Apple non sia giunta alcuna conferma in merito.

Con il rilascio di iOS 12.1 agli sviluppatori, nella sua ultima beta, il comportamento anomalo è completamente scomparso: sia gli iPhone che gli iPad avviano la fase di ricarica immediatamente collegando il cavo Lightning, senza ulteriori azioni richieste agli utenti. La conferma giunge da Rene Ritchie di iMore, con un messaggio pubblicato sulla piattaforma Twitter. Apple non ha al momento motivato l’origine del malfunzionamento, tuttavia appare ora chiaro come si tratti unicamente di un disguido software, considerato come tutte le funzionalità siano state ripristinate con il semplice aggiornamento della beta.

Come già accennato, il bug ha coinvolto soprattutto iPhone XS e iPhone XS Max, tuttavia diversi proprietari di iPad e vecchi smartphone hanno segnalato problematiche analoghe. iOS 12.1 non è ancora disponibile per il grande pubblico: è probabile venga rilasciato a metà ottobre, con l’avvio delle vendite di iPhone XR o, ancora, in concomitanza con l’evento che Apple potrebbe organizzare entro la fine del mese.

