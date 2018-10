Luca Colantuoni,

HMD Global ha svelato un nuovo smartphone di fascia media durante l’evento organizzato a Londra. Il Nokia 7.1 è il terzo modello del produttore finlandese con uno schermo dotato di notch, ma sarà il primo ad arrivare in Italia, in quanto gli altri due (Nokia 6.1 Plus e Nokia 5.1 Plus) non sono ancora disponibili nel nostro paese.

Il design e la qualità dei materiali sono due caratteristiche distintive del Nokia 7.1. Per il frame è stato scelto l’alluminio serie 6000, mentre la cover posteriore è in vetro. I bordi sono stati smussati con taglio a diamante e permettono una presa più salda. Lo schermo PureDisplay da 5,84 pollici ha una risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel) e un rapporto di aspetto 19:9. Grazie al supporto per lo standard HDR10, lo smartphone offre un’esperienza cinematografica con elevato contrasto e colori vibranti. I contenuti SDR vengono inoltre convertiti automaticamente in HDR.

La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 636, affiancato da 3 o 4 GB di RAM e 32/64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 400 GB. La doppia fotocamera posteriore ha un sensore RGB principale da 16 megapixel con autofocus PDAF e obiettivo Zeiss (apertura f/1.8), e un sensore monocromatico secondario da 5 megapixel abbinato ad un obiettivo Zeiss con apertura f/2.4. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel. Non mancano la modalità Dual-Sight e varie funzionalità IA che permettono di aggiungere maschere, filtri e personaggi 3D alle foto.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE Cat. 6 (300/50 Mbps). Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e il lettore di impronte digitali. La batteria da 3.060 mAh supporta la ricarica rapida (50% in 30 minuti). Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo in versione stock (Android One). Gli utenti riceveranno due major release del sistema operativo (Android 9 Pie e Android 10 Q) e tre anni di patch di sicurezza mensili.

Il Nokia 7.1 sarà disponibile nella colorazione Gloss Midnight Blue a partire dal 15 ottobre. Il prezzo base è 359,00 euro. Gli utenti possono ordinare lo smartphone da domani presso il Nokia Temporary Store di Scalo Milano, Amazon, Mediaworld online e i punti vendita Expert.